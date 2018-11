Deel dit artikel:













Lichaam gevonden in bootje Amsterdam Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) In een bootje in de Erasmusgracht in Amsterdam is een lichaam gevonden. Het gaat om een man.

De doodsoorzaak wordt op dit moment door de politie onderzocht. Hoe de persoon in het bootje terecht is gekomen, is niet bekend.