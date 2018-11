Deel dit artikel:













Automobilist raakt van weg en rijdt bijna van viaduct af Foto: HFV Photo Services Foto: HFV Photo Services

PURMEREND - Een automobilist is in Purmerend bijna van een viaduct afgereden nadat de bestuurder een lantaarnpaal uit de grond had gereden. De auto bleef haken en kon weer omhoog worden getakeld.

Het is onduidelijk hoe het kwam dat de bestuurder van de weg raakte en de paal raakte. Het ongeluk gebeurde op de Van Osweg. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

