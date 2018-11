Hockeysters veroveren laatste Champions Trophy

CHANGZHOU - De vrouwen-hockeyploeg heeft de finale van de laatste editie van de Champions Trophy gewonnen. De ploeg van Alyson Annan versloeg Australië met 5-1. Het is de zevende keer in de veertigjarige geschiedenis van de Champions Trophy dat Nederland de winnaar is.

Het is jammer dat de laatste editie van het roemruchte toernooi tussen de zes beste landen van de wereld in China wordt gespeeld. De bevolking weet nauwelijks wat hockey is en belangstelling is er ook nauwelijks, op wat schoolklassen na. Het ongeslagen Oranje stond in de finale tegenover Australië, waarvan in de poulewedstrijd met 3-0 werd gewonnen.

In die omgeving met weinig toeschouwers namen de Oranje-hockeysters meteen in het eerste kwart een voorsprong. In de negende minuut gaf Dinello Zerbo de bal voor. Yibbi Jansen en Maria Verschoor kregen de bal er niet in, maar in de rebound was Xan de Waard wel trefzeker. Twee minuten later kreeg Amsterdam-speelster Eva de Goede de ruimt om de circel binnen te dribbelen en met de backhand de 2-0 aan te tekenen. Australië probeerde Nederland onder druk te zetten, maar echte doelkansen kwamen daar nauwelijks uit.

Aansluitingstreffer

Na de rust kon Maddy Fitzpatrick dan toch de aansluittreffer scoren voor Australië uit een strafcorner. Drie minuten later kreeg Nederland de eerste strafcorner van de wedstrijd en die werd meteen verzilverd door Lauren Stam voor de 3-1.

In het laatste kwart maakte Maxime Kerstholt aan alle ambities van Australië een eind door de 4-1 binnen te schieten. En daarmee was het nog niet gedaan want twee minuten later schoot Maria verschoor ook nog de 5-1 binnen op aanngeven van Marijn Veen.

Amsterdam-speelster Marijn Veen werd topscorer van het toernooi met vijf treffers.