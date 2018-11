Mysterie op Texel: kaartjes met geheimzinnige teksten verspreid

DE COCKSDORP - Inwoners van De Cocksdorp hebben afgelopen week brieven met mysterieuze teksten thuisgestuurd gekregen. De kaarten waren ondertekend door Adje en Aaltje. Wie dat zijn, is niet bekend.

Dat meldt mediapartner Texelse Courant. Adje en Aaltje stuurden onder meer: "Lieve Sabrina, aangezien jij de meest begeerde vrijgezel van De Cocksdorp bent en ik bij Aaltje weg ben, zou ik graag bij je komen wonen. Liefs, Adje." Ook stond op een van de kaarten: "Gefeliciteerd. Jij bent verreweg de beste speler in het spel 1 tegen 100. Aaltje en Adje."

Ouwe Sunderklaas

Vermoedelijk heten Adje en Aaltje niet echt zo, maar het is onduidelijk hoe de mensen die de kaarten sturen dan wel heten. Mogelijk haalt iemand een grap uit in de aanloop naar Ouwe Sunderklaas, een feest dat op Texel wordt gevierd op 12 december.

Met Sinterklaas heeft het niet veel te maken. Oude Sunderklaas is een verkleedfeest waarbij eilanders zich onherkenbaar vermommen. Ze gaan langs de deuren en nemen mensen in de maling. Na die verkleedpartij wordt onthuld wie wie was en daarna is er een feest.

De Brabantse Theo en Marleen

Het verhaal lijkt op het verhaal van twee mannen uit Brabant die zich lange tijd voordeden als Theo en Marleen. De twee mannen, die eigenlijk Frank en Frans heten, hadden ook allerlei mensen in hun dorp briefkaarten gestuurd.

Eerst kregen inwoners van het dorp kaartjes waarin stond dat ze waren uitgenodigd voor het robijnen huwelijk van Theo en Marleen. Even later lazen zij in het weekblad dat het stel ging scheiden en dat Theo met spoed op zoek was naar een kamer.

Ze haalden de grap uit om het jubileum van een carnavalsvereniging te promoten.