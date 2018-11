Deel dit artikel:













Man (29) in hals geraakt bij steekpartij De Rijp Foto: Shutterstock

DE RIJP - Een 29-jarige man is vannacht gewond geraakt toen hij in zijn hals werd gestoken. Er is een man van 44 jaar aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

Het incident gebeurde afgelopen nacht, vermoedelijk op het Rolderspad. Vanmorgen rond 06.30 uur werd de 44-jarige verdachte uit De Rijp opgepakt. Het slachtoffer, ook afkomstig uit De Rijp, is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man gaat, is niet bekend. Waarmee de man werd gestoken, is nog onduidelijk. De politie wil alleen kwijt dat het slachtoffer gewond raakte aan zijn hals bij een steekincident. De recherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. 💬 Whatsapp ons!

