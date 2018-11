Eenzaamheidsproject Den Helder werpt vruchten af, maar problemen zijn niet opgelost

DEN HELDER - Een project tegen eenzaamheid in Den Helder is een groot succes. Het project werd twee jaar geleden gestart. Toch zijn de problemen niet opgelost. Volgens de recentste cijfers is 49,5% van de 65+'ers en 53,5% van de 75+'ers daar weleens eenzaam. 9,2% van de ouderen geeft aan zich extreem eenzaam te voelen.

"De week is dood geweest, je hebt niemand gesproken, want er komt hier niemand", vertelt de 99-jarige Siem Dekker.

Het project dat twee jaar geleden werd gestart begint met huisbezoeken. Door huisbezoeken te doen, wordt in kaart gebracht welke ouderen hulp nodig hebben. "Het is een laagdrempelige manier om bij mensen thuis over de vloer te komen", zegt Mirjam Beuker, oud-coördinator van de huisbezoeken. "Zo kunnen we kijken wat er leeft, want eenzaamheid is iets waar je niet makkelijk over praat."

Als er sprake is van eenzaamheid worden vervolgstappen genomen. Zo kan er gerichte hulp worden aangeboden. "Het gaat goed. Je ziet dat mensen er helemaal warm voor lopen", vertelt Marja Comajta van GGD Hollands Noorden. "En ook omdat je ziet dat de kennis gedeeld wordt en steeds meer mensen weten wat eenzaamheid is en ook mee willen werken."

Complex

Het gaat nu dus de goede kant op, maar er is nog altijd eenzaamheid. "Dat los je niet op met een huisbezoek of alleen organisaties aan elkaar te verbinden. Het is echt de samenwerking", zegt Beuker.

Eenzaamheid is erg complex. "Mensen ontkennen vaak dat ze eenzaam zijn en het staat ook niet op de voorgrond", zegt Comajta van de GGD. "Mensen gaan naar de huisarts met hele andere klachten, maar vaak is eenzaamheid de onderliggende oorzaak."

Dit najaar is Den Helder begonnen met een tweede ronde huisbezoeken, zodat nog beter in kaart kan worden gebracht welke ouderen hulp kunnen gebruiken.