Brandende 'uitvaart' voor Bintang Arti Kraaijeveld: gitarist op bijzondere wijze herdacht

WIJK AAN ZEE - Een half jaar geleden overleed oud-Bintang-gitarist en beeldend kunstenaar Arti Kraaijeveld. Omdat hij zijn lichaam aan de wetenschap ter beschikking had gesteld, kreeg hij geen uitvaart. Gisteren is met een bijzondere ceremonie alsnog afscheid genomen.

Een overzichtstentoonstelling in Beverwijk was de aanleiding om alsnog een ceremonie te organiseren. Die vond gisteravond plaats in de Grote Kerk in Beverwijk waar zich tientallen vrienden, familieleden en fans hadden verzameld.

Ze stonden om een doodskist heen, die was gevuld met geschenken en afscheidsgroeten. Arti's broer en mede-Bintang Frank, vrienden, familieleden en fans zongen, lachten en dronken op het leven en werk van de man die in mei dit jaar stierf.

Laatste ritje

Daarna volgde een laatste ritje over het zand van IJmuiderslag. Daar werd de kist 'ritueel' in brand gestoken en woeien de groeten van velen naar het hiernamaals.

