Hoogwouds systeem helpt brandweer wereldwijd

HOOGWOUD - Moditech. Niet gelijk een bedrijf dat bij veel mensen een lichtje doet branden. Toch doet Moditech geen onbelangrijk werk. Het bedrijf uit Hoogwoud bedacht het Crash Recovery Systeem; een computerprogramma dat door hulpverleners over de hele wereld wordt gebruikt om slachtoffers snel uit voertuigen te redden na een ongeluk.

"Ik verzamelde al voertuiggegevens voor schadebedrijven om ze beter te kunnen herstellen", vertelt bedenker Jan Mooij. "Het was twintig jaar geleden toen ik in de krant las dat de brandweer moeite had om een bekneld slachtoffer te bevrijden. En toen bedachten we dat we een database wilden maken met alle informatie waardoor hulpverleners sneller kunnen werken."



Het systeem werkt simpel. Op basis van kenteken of autotype kunnen hulpverleners gelijk alle informatie zien van het voertuig. Ze zien waar ze de auto het beste kunnen openknippen en waar alle elektrische apparatuur zit. "Stel: een airbag is nog niet afgegaan. Als je dan een kabel doorknipt, dan kan er kortsluiting ontstaan en klapt die alsnog uit. Dat wil je niet."





Wereldwijd gebruikt systeem

Het Crash Recovery Systeem wordt inmiddels wereldwijd door hulpverleners gebruikt. Om te vieren dat Moditech een nieuw pand heeft, wordt een open dag gehouden met demonstraties van het systeem. "Zo willen we aan klanten laten zien waar we mee bezig zijn."