Politie Egmond doet oproep over vuurwerk: ga er met kind over in gesprek Foto: ANP

EGMOND AAN ZEE - Er is veel overlast van extreem zwaar illegaal vuurwerk in Egmond aan Zee. Agent Bauke van Dijk doet daarom een oproep aan ouders: "Ga in gesprek met uw kind en check zijn kamer."

De agent spreekt op Twitter alle ouders in de Egmonden aan. Daaronder vallen Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen. "Bij aantreffen illegaal vuurwerk door politie volgt een huiszoeking", schrijft de agent nog.