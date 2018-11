Deel dit artikel:













Auto belandt in water na achtervolging in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Een auto is ter hoogte van de Kuiperbergweg in Amsterdam na een achtervolging in het water beland. Er zijn twee verdachten aangehouden.

Agenten zagen gisteravond kort voor het ongeluk een auto rijden die ze wilden controleren. Op het moment dat het stopteken werd gegeven, besloot de bestuurder om het gaspedaal in te trappen. De politie zette hierop de achtervolging in. Ter hoogte van de Kuiperbergweg verloor de automobilist de macht over het stuur. De auto kwam in het water terecht. De twee inzittenden konden door de agenten op de kant worden aangehouden. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau. Over de identiteit van de verdachten en de reden waarom ze op de vlucht sloegen is nog niks bekend. Een woordvoerder van de politie zei gisteravond dat de zaak wordt onderzocht.