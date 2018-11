Labyad: "Trots dat ik bij Ajax mag spelen"

BREDA - Ajacied Zakaria Labyad viel in Breda tegen NAC (0-3) in voor de geblesseerde Donny van de Beek en scoorde een mooie goal. "Ik ben trots dat ik voor Ajax mag spelen." Matthijs de Ligt miste de creativiteit van Hakim Ziyechmisschien wel, vertelde hij.

"David kopte hem perfect terug en ik raakte hem perfect", zei Labyad over de volley die de 0-2 betekende. Labyad was blij dat hij mocht invallen. "Je bent voetballer en dus wil je spelen, maar ik heb geduld."

Matthijs de Ligt

"Om het resultaat van vorig jaar te evenaren was moeilijk", vond aanvoerder Matthijs de Ligt. Vorig seizoen won Ajax namelijk met 8-0 in Breda. "Het was moeilijker omdat NAC compacter speelde. Het kan ook dat we de creativiteit van Hakim misten."