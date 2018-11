Deel dit artikel:













LIVE de uitwedstrijd van AZ bij VVV in Venlo Foto: Pro Shots/NH Sport

VENLO - AZ gaat vanmiddag op bezoek bij VVV in Venlo. Bij winst gaat de selectie van John van den Brom de Limburgers voorbij op de ranglijst, hoewel die wel een wedstrijd minder hebben gespeeld. De wedstrijd is hier live te volgen of via de Facebookpagina van NH Sport.

Een paar weken geleden won AZ nog met 2-0 van de Limburgers voor de beker. Mats Seuntjens en Oussama Idrissi zorgden toen voor de doelpunten in het AFAS Stadion. De laatste vier duels van AZ in Venlo werden allemaal gewonnen. Trainer John van den Brom weet wat zijn team te wachten staat: een ploeg die bij voorkeur de bus parkeert en hoopt op de counter. Lees ook: Van den Brom over het spel van VVV: "Het is niet mooi" Wie de oefenmeester kan opstellen tegen VVV is nog even een vraag. Bjørn Johnsen keerde geblesseerd terug van het Noorse nationale team en Ron Vlaar raakte licht geblesseerd in het oefenduel tegen HFC van afgelopen dinsdag. Verder miste Guus Til afgelopen week een paar trainingen door griep. Calvin Stengs zit zondag wel weer bij de selectie. De rechtsbuiten stond een paar weken geleden nog in de basis tegen De Graafschap, maar deed in de laatste wedstrijd tegen ADO Den Haag niet mee vanwege het kunstgras. Zondag speelt AZ ook op kunstgras, maar nu is Stengs fit genoeg om op dit grastype te spelen. Myron Boadu (enkel), Rody de Boer (schouder), Stijn Wuytens (lies/buikspier) en Marko Vejinovic zullen zeker niet spelen. De wedstrijd in De Koel gaat om 16.45 uur van start.