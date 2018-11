Ten Hag: "Huntelaar is voorbeeld voor iedereen"

BREDA - Trainer Erik ten Hag had weinig te klagen na de uitzege van Ajax op NAC Breda (3-0). "Natuurlijk win je liever met 5-0, maar het was een professionele, zakelijke overwinning", zei hij.

Ten Hag was tevreden over zijn invallers Zakaria Labyad en Klaas-Jan Huntelaar. "Zakaria heeft een lastig begin gehad maar hij doet het steeds beter. Hij maakt een mooie goal en was ook bij de 3-0 van Huntelaar betrokken. Ik had de jongens gezegd dat je een avondje NAC niet op gang moet laten komen."

Huntelaar voorbeeld

"Huntelaar is een voorbeeld voor iedereen", vervolgde Ten Hag. "Hij gaat altijd voorop in de strijd, ook op de training. Hij is nog zo gretig. Hij heeft nog zo veel honger en dat op die leeftijd. Dat is prachtig om te zien."

Donny van de Beek

Ten Hag verwacht dat Donny van de Beek dinsdag gewoon in actie kan komen tijdens de uitwedstrijd tegen AEK Athene in de Champions League. De middenvelder moest zich zaterdag in de rust van het gewonnen duel met NAC Breda (0-3) geblesseerd laten vervangen. "Maar ik denk dat het wel meevalt", zei Ten Hag. "Het was uit voorzorg, al moeten we altijd even afwachten."

Ziyech en Tagliafico niet

Ajax miste tegen NAC ook de geblesseerde Hakim Ziyech. Trainer Erik ten Hag vertelde voor het duel in Breda dat de kans klein is dat Ziyech tegen AEK Athene kan spelen. Nicolás Tagliafico moet dinsdag een schorsing uitzitten. Ajax kwalificeert zich bij een zege in Griekenland voor de achtste finales van de Champions League. Ook als Benfica dinsdag niet wint van Bayern München mag de club uit Amsterdam overwinteren op het hoogste Europese niveau.