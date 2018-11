Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto crasht tegen boom in Hoorn Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HOORN - Een auto is bij een eenzijdig ongeval op de Johannes Poststraat in Hoorn tegen een boom gereden. Op foto's is te zien dat de voorkant van het voertuig aan diggelen is gereden.

Volgens een getuige reed de auto in de richting van het centrum van Hoorn, toen hij plotseling tot stilstand kwam tegen een boom. De bestuurder van het voertuig is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde wonder boven wonder niet mee naar het ziekenhuis. De auto is total loss verklaard en is opgeruimd door een bergingsdienst. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003