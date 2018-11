Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











KZ wint uitwedstrijd bij KCC Foto: NH Sport

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De korfballers van KZ hebben zaterdagavond in de tweede helft afstand genomen van KCC in de uitwedstrijd in Capelle aan den IJssel. Na 13-11 bij de rust werd het uiteindelijk 21-27 voor de ploeg van coach Wim Bakker.

De Koogers maakten in de tweede helft het verschil, toen de scores uitbleven voor KCC en KZ gewoon doorging. Het gat werd geslagen van 14-15 naar 14-18 en daar kwam de tegenstander niet meer overheen. KZ ging rustig door met scoren en de productie moest aan de kant van KCC van te weinig mensen komen. Slecht vijf spelers kwamen tot scoren, terwijl bij KZ de scores verdeeld waren over negen spelers. Bij KCC waren Stefan Dekkers en Stephan Groeneweg met elk zeven treffers het productiefst. Aan de zijde van KZ waren Joost Hofman en Alwin Out met vijf treffers de topscorers. Esther Cordus bereikte nog een mooie grens. Zij maakte in haar honderdste Korfbal Leaguewedstrijd, met haar vierde treffer van de avond, haar tweehonderdste doelpunt. KZ staat na de winst op de tweede plek met vier punten uit drie duels. De andere Noord-Hollandse ploeg, Blauw-Wit speelt zondag thuis tegen het nog ongeslagen Fortuna.