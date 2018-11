Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Irene Schouten ongenaakbaar op vierdaagse marathon Foto: ANP/Vincent Jannink

HOORN - Irene Schouten is ongenaakbaar in de strijd om de Trachytol Trophy. Ook de derde wedstrijd van het vierluik was een prooi voor de schaatsster uit Andijk.

De 26-jarige was ook in Hoorn na tachtig rondjes de snelste, vóór Marijke Groenewoud en Imke Vormeer, zodat ze haar voorsrong in klassement weer verder heeft uitgebreid.