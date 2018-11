Ajax rekent af met NAC in matig duel

BREDA - De vijftigste editie van NAC - Ajax is, als zoveel voorgaande edities, gewonnen door de Amsterdammers. Vorig jaar werd het 0-8 in Breda, maar zover wilden de Brabanders het dit jaar niet laten komen. Het duel, waarin Ajax niet echt briljant speelde, eindigde in 0-3, door doelpunten van Mashart (ed), Labyad en Huntelaar. Het was de zevende overwinning op rij voor de Amsterdammers.

NAC hanteerde de beproefde methode van de gepakeerde bus met elf man op eigen helft, waardoor het lastig was voor Ajax om er doorheen te komen. De Amsterdammers misten ook de brille van Hakim Ziyech die in zulke situaties de verrassende oplossing vaak kan vinden. Ziyech is nog niet hersteld van de knieblessure die hij opliep met de Marokkaanse ploeg in het duel met Kameroen.

Eigen doelpunt debutant

Vijf minuten voor de rust kwam Ajax dan toch op voorsprong met hulp van de 18-jarige debutant Jethro Mashart van NAC, die de bal ongelukkig in eigen doel liep in zijn ijver om Kasper Dolberg niet aan de bal te laten komen.

Ajax zette nog vol druk na die goal en misschien had Neres gewoon moeten blijven liggen toen hij over de knie ging in het strafschopgebied, zodat Ajax een strafschop had kunnen krijgen. In plaats daarvan stond hij snel op om door te spelen. Zo ging de rust in met een 0-1 stand op het bord, terwijl daar het vorig seizoen bij de rust al 0-5 op stond en Ajax uiteindelijk won met 0-8.

Blessure Van de Beek

Van de Beek verscheen na rust niet meer op het veld. Hij had teveel last van een blessure, vermoedelijk aan een knie. Het is onduidelijk of hij dinsdag weer in actie kan komen als zijn ploeg zich bij AEK Athene kan plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Zakaria Labyad was zijn vervanger.

Mooie volley Labyad

Kort na de hervatting moest Onana voor het eerst echt aan de bak bij een afstandsschot van Gianluca Nijholt dat hij maar net over kon tikken. Na zes minuten spelen schoot David Neres uit de draai op de paal en drie minuten later was het de in de rust ingevallen Zakaria Labyad die de bevrijdende 0-2 op het bord zette. Een breedtepass van Frenkie de Jong werd door Neres teruggekopt naar Labyad, die met een fraaie volley scoorde.

NAC zocht na die tweede goal wat meer de aanval, waardoor er ook wat meer ruimte kwam voor Ajax. Met nog twintig minuten te gaan was Dolberg heel dicht bij de 0-3, maar oud-Ajax keeper Benjamin van Leer redde knap op zijn harde inzet. Later kreeg de Deense spits ook nog een kopkans, maar ook toen stond Van Leer in de weg.

Huntelaar scoort ook nog

De voor Dolberg ingevallen Klaas-Jan Huntelaar kreeg tien minuten voor tijd nog een dot van een kans nadat Nijhuis de bal verspeelde en Tadic de bal panklaar legde voor de spits. Van Leer kon nog net met zijn grote teen redden. In de blessuretijd was het dan toch nog raak voor Huntelaar, die altijd scoort tegen NAC. eze keer was zijn grote teen net iets langer. De 0-3 was ook de eindstand.

Omdat Ajax eindelijke een keer eerder speelde dan PSV liepen de Ajacieden in ieder geval voor even in tot op twee punten van de Eindhovenaren. PSV speelt later op de avond thuis tegen Heerenveen.

Opstelling NAC: Van Leer; Sporkslede, Klomp (v. Hooijdonk/89), Koch, Palmer-Brown, Mashart; Rosheuvel, Verschueren, Nijholt, El Allouchi (Korte/62); Te Vrede

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, Frenkie, Van de Beek (Labyad/46); Neres (Wöber/90+2), Dolberg (Huntelaar/80)en Tadic