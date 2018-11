Verwarde man door politiehelikopter gevonden in duinen Den Helder

DEN HELDER - De politie heeft na een zoekactie met een helikopter in de duinen van Den Helder een vermiste man teruggevonden. De man is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Vanmorgen kreeg de politie een melding van ouders dat hun verwarde zoon het huis had verlaten, zonder iets te zeggen. Volgens een facebookbericht van de politie maakten de ouders zich ernstig zorgen.

Na een mislukte Burgernetactie, werd de telefoon van de man uitgepijld. Het signaal was afkomstig uit het duingebied, over een gebied dat kilometers lang was. Omdat het duingebied heuvels en flink wat begroeiing heeft, werd er besloten een helikopter in te schakelen.

Die vond na een korte zoektocht de man in de duinen, vlak langs het water. Nadat hij was onderzocht door ambulancepersoneel is de man meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.