Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Handballers Volendam uitgeschakeld op Europees platform Foto: NH Sport Foto: NH Sport

STAVROPOL - De handballers van Volendam hebben het tweede duel in de EHF Challenge Cup verloren van het Russische Dynamo Victor. In Stavropol gingen de Volendammers met 28-24 ten onder en zijn daarmee uitgeschakeld voor een vervolg in Europa.

De thuiswedstrijd was vorige week geëindigd in een 32-32 gelijkspel. Lees ook: Handballers Volendam spelen gelijk tegen Dynamo-Victor De Russen namen meteen in de return een voorsprong (6-2), maar de ploeg van Peter Portengen vocht zich terug in de wedstrijd en bij de rust was het verschil teruggebracht tot 15-14. Meteen na de rust kwam Volendam zelfs op gelijke hoogte (15-15). In het vervolg sloegen de Russen het beslissende gat toen ze van 19-18 uitliepen naar 24-19. De Volendammers konden dat gat niet meer dichten en moeten met de 28-24 eindstand terug naar Nederland.