Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fietser gewond na botsing met auto in Anna Paulowna Foto: Inter Visual Studio

ANNA PAULOWNA - Een fietser is vanavond gewond geraakt na een botsing met een auto op de Molenvaart in Anna Paulowna. Volgens een getuige is de fietser gewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De fietser is op de vooruit van de auto terechtgekomen. Op foto's is te zien dat de barst in het raam groot is. Het slachtoffer belandde daarna gewond op het wegdek. De fiets is door de botsing door midden gesplitst. Hoe het op dit moment met de gewonde gaat, is niet bekend. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003