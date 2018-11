Centrale Ondernemingsraad Tata Steel: mislopen nieuwe fabriek door 'gebrek aan geld'

IJMUIDEN - Er is te weinig geld aanwezig in IJmuiden voor een nieuwe fabriek, meldt de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel. Gisteren werd bekend dat de nieuwe revolutionaire installatie van het staalbedrijf in India komt.

Aanvankelijk was er hoop dat de enorme fabriek in IJmuiden zou komen. De technologie voor de zogenaamde Hisarnafabriek is namelijk ontwikkeld in IJmuiden.

"Vanuit IJmuiden gedacht, klinkt dat logisch", vertelt Frits van Wieringen van de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel. "Want we hebben hier de technologie, we hebben hier de mensen, maar we hebben één ding niet en dat is geld."

Besluit vanuit niets

De Centrale Ondernemingsraad vindt het daarom ook niet gek dat de fabriek in India wordt gebouwd. De timing van de bekendmaking roept wel vragen op. "Dit besluit komt zo uit de lucht vallen. Ik was ook niet op de hoogte dat er al een besluit zou vallen over deze Hisarna", licht van Wieringen toe.

De Centrale Ondernemingsraad had liever gezien dat de nieuwe techniek eerst in IJmuiden verder ontwikkeld zou worden. De directie van Tata Steel heeft wel laten weten dat een nieuwe Hisarna-installatie in de IJmond nog wel tot de mogelijkheden behoort.

"Ik sluit dat niet uit", zegt van Wieringen. "Maar dan praat je wel over lange termijn. Dat is niet vandaag of morgen: dan praat je echt over tientallen jaren."

NH Nieuws maakte eerder dit jaar een uitgebreide reportage over de nieuwe hoogoven Hisarna: