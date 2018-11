Tranen om verwoestende brand in historisch pand Wormerveer: "Dit grijpt mij aan"

WORMERVEER - "Het is gewoon verschrikkelijk voor de bewoners." Dat zijn de hartverscheurende woorden Frank de Lange, de bouwkundige die achttien jaar geleden het vannacht afgebrande pand in Wormerveer nog helemaal verbouwde. Toen hij vanochtend poolshoogte kwam nemen en de ravage zag, schoten de tranen hem in de ogen.

"Dit grijpt mij aan", vertelde De Lange met een brok in zijn keel. Gisteravond brak de brand uit in het historische pand aan de Zaanweg uit en die was pas midden in de nacht door de brandweer onder controle. Pas bij daglicht is zichtbaar dat niets meer gered kan worden. "Naar mijn mening kan je hier niks meer mee. De bewoners zijn kennissen van mij en ze zijn hun huis kwijt", aldus De Lange.

De naastgelegen panden zijn gered, maar hebben veel rook- en waterschade. De brand hield de hele nacht de buurt in zijn greep. "Mijn vrouw was jarig, dus we zaten 's middags aan de borrel, toen er plotseling veel sirenes te horen waren", zegt een buurtbewoner wiens dochter in de buurt van het afgebrande pand woont. "Mijn dochter was bij ons op bezoek en ging toch maar even kijken bij haar huis. Toen ze daar aankwam, stond het blauw van de rook."

De bewoners van de ontruimde panden zijn inmiddels weer thuis. Maar de bewoners van het verwoeste pand, waren vandaag ontdaan. Hoe het nu verder moet, is nog niet bekend. "Omdat het een gemeentelijk monument is, wordt er onderzoek gedaan hoe de stand van zaken nu is. Wat is de schade en kunnen we er nog wat aan doen?", zegt Natasja Groothuismink, wethouder in de gemeente Zaanstad.

Als het aan bouwkundige Frank de Lange ligt, wordt het pand "nooit meer zoals het was". "Misschien kan je de gevel nog opbouwen in de originele staat."

Bekijk hieronder de beelden van de brand gisteravond.