Basketballers Apollo winnen eindelijk weer eens

AMSTERDAM - De basketballers van Apollo Amsterdam hebben eindelijk weer eens gewonnen. In de eigen Apollohal werd het 94-80 tegen de nummer zes, Aris Leeuwarden.

Coach Patrick Faijdherbe kan weer over wat meer spelers beschikken dan in de wedstrijd van vorige week tegen Leiden. Toen waren er maar zes spelers beschikbaar. En afgelopen donderdag verloren de Amsterdammers zelfs van de nummer laatst, BAL Weert, zodat ze zelf op de laatste plek belandden.

Van der Horst terug

Inmiddels is aanvoerder Dimeo van der Horst weer hersteld van zijn enkelblessure en kon Faijdherbe in totaal weer acht spelers speeltijd geven. Dat zorgde meteen voor beter spel en de winst. In het eerste kwart mocht Aris nog even een voorsprong nemen (3-9), maar bij het begin van het tweede kwart stond Apollo met 21-20 voor. Die voorprong werd niet meer uit handen gegeven, want via 39-35 bij de rust en 68-53 na drie kwarten, wonnen de Amsterdammers uiteindelijk met 94-80.

Topscorers

Dimeo van der Horst was met 25 punten topscorer, Berend Weijs kwam tot 20 punten en Malevy Leons scoorde 16 punten.

Door de winst geeft Apollo de laatste positie op de ranglijst weer over aan BAL Weert en staat negende met vier punten uit twaalf duels.