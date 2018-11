Deel dit artikel:













Sinterklaas feestelijk aan land gestapt in Heerhugowaard Foto: Alkmaar Centraal

HEERHUGOWAARD - In het grootste gedeelte van het land is Sinterklaas inmiddels al aangekomen. Vanmiddag was het de beurt aan Heerhugowaard. Tijdens een feestelijke intocht, is de goedheiligman ook daar aan land gestapt en werd hij warm onthaald door vele kinderen.

Er gedanst, gesprongen en gezonden in zelf gemaakte pietenkleding. De Sint verscheen uiteindelijk samen met burgemeester Bert Blase op het balkon van het Stadsplein. Ook de stemming zat er bij de burgemeester goed in: met zijn ambtsketen om sprong hij zo blij als een kind in het rond, is te zien in een video van onze mediapartner Heerhugowaard Centraal. Na de balkonscène werd Sinterklaas door Blase naar winkelcentrum de Middenwaard begeleid. Daar stonden honderden kinderen hem op te wachten. "Het is geweldig en hartverwarmend hier in Heerhugowaard. We komen elk jaar graag terug", aldus de Sint. 💬 Whatsapp ons!

