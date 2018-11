Deel dit artikel:













AFC blijft koploper, Kon.HFC geeft winst in laatste minuut uit handen Foto: Pro Shots/Rob Romer Foto: Kon. HFC

BARENDRECHT - AFC is nog altijd koploper van de tweede divisie. De Amsterdammers wonnen de uitwedstrijd bij Barendrecht met 3-0. Barendrecht speelde vanaf de elfde minuut met tien man na een rode kaart voor Oulad-Ali na een grove overtreding op Yordi Teijsse. Tiemen van Hezel viel voor het eerst na zijn wereldreid in bij AFC. Kon. HFC was lang op weg naar winst in Het Kasteel tegen Jong Sparta, maar in de vierde minuut van de blessuretijd maakte Elayis Tavsan er nog 2-2 van.

Barendrecht - AFC 0-3

41' 0-1 Yordi Teijsse tikte de bal binnen in de rebound

77' 0-2 Yordi Teijsse kopt raak uit een hoekschop

78' 0-3 Raily Ignacio kopt ook raak Doordat nummer twee IJsselmeervogels verloor bij HHC staat AFC met 31 punten uit 13 duels vier punten voor op Jong Sparta en IJsselmeervogels, die beide 27 punten hebben. Opstelling Barendrecht: v.d. Ploeg; Almeida, Aarts, Oulad-Ali, v. Deelen; Cohen, Mourits, Dogan (Krolis/62) , Martijn (Haidary/62), Bakour, Dabghian (Wolters/65) Opstelling AFC: Zonneveld; Kwee, Richard, Linthorst, v.d. Houten; K. Teijsse (v. Heezel/86), Hoek, Y. Teijsse; Grootfaam (Jesse/82), Ignacio, Belarbi Jong Sparta - Kon. HFC 2-2

40' 0-1 Lars Weistra kopt binnen uit een voorzet van Vincent Volkert

54’ 1-1 Elayis Tavsan kapt verdediger uit en schiet in de lange hoek raak

66’ 1-2 Wessel Boer scoort uit assist van Robin Eindhoven

90+4' 2-2 Elayis Tavsan scoort uit vrije trap Door het gelijkspel zakt KOn. HFC van de vijfde naar de zevende plek met 21 punten uit 13 duels. Opstelling Jong Sparta: Fabrie; Sanches, Bouwense, Luydens, Heuvelman; Brute (Veenhoven/64), Alhaft (Dos Santos/74), Spierings; Tavsan, Boukhari, El Kachati (de Winter/67) Opstelling Kon. HFC: Boks; v. Son, Morgan, v.d. Slot, Wilffert, Volkert; Noordmans, Boer, Wietra; Eindhoven (Lewis/85), v.d. Linden (v. Soest/89) Morgen volgen de samenvattingen van AFC en HFC