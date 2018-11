Deel dit artikel:













Flinke ravage bij kop-staartbotsing in Beverwijk Foto: NieuwsFoto Foto: NieuwsFoto

BEVERWIJK - Bij een kop-staartbotsing tussen twee auto's op de Laan der Nederlanden in Beverwijk is een flinke ravage ontstaan. Op foto's is te zien dat een van de auto's tegen een lantaarnpaal is gebotst en de schade aan de auto groot is.

Bij het andere voertuig mist het linkerachterwiel. Ondanks de flinke klap, is er niemand gewond geraakt. Er is wel een ambulance ter plaatse gekomen en die heeft de inzittenden nagekeken. Beide auto's waren te zwaar beschadigd om nog verder te kunnen rijden. Ze zijn door een berger versleept. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. 💬 Whatsapp ons!

