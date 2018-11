Sinterklaas aangekomen in Langedijk: "Het is hartverwarmend"

LANGEDIJK - Het was een beetje koud, maar dat weerhield honderden kinderen niet om vanochtend de Goedheiligman te verwelkomen op het Havenplei in Broek op Langedijk.

Ook burgemeester Leontien Kompier was onder de indruk; "Ik geloof niet dat ik het hier ooit zó druk heb gezien", zei ze voor de camera van mediapartner Langedijk Centraal.



De Pakjesboot kon zonder problemen aanleggen en de burgemeester hielp daarna Sinterklaas even met het aan wal komen. Ook de Sint was blij om weer in Langedijk te zijn: "We hebben onderweg wel wat problemen gehad, maar die hebben we opgelost. Ja, het is wat koud, maar als je dan al die kinderen ziet krijg je het vanzelf weer warm. Hartverwarmend."