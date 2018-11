LIVE: De zesde editie van de Fjoertoer in Egmond

EGMOND AAN ZEE - Waar deelnemers vorig jaar nog enkele stevige hagelbuien voor hun kiezen kregen, belooft de Fjoertoer dit jaar droog te verlopen. Wel moeten de deelnemers aan deze editie - voor het eerst meer dan 10.000 - zich warm kleden, want het kwik komt vanavond niet boven de vijf graden uit. NH Events doet tussen 20.00 uur en 20.30 uur live verslag van het 'Euro Disney van Egmond'.

Zoals gebruikelijk worden wandelaars getrakteerd op meer dan vijftig licht- en geluidsacts, en kunnen ze onderweg op diverse locaties opwarmen met glühwein of warme chocolademelk. De te lopen afstanden variëren tussen de 5 en 14 en 26 kilometer, maar iedereen finisht op het Pompplein, dat voor de gelegenheid uitbundig versierd is.

Voordat de Fjoertoer om 16.00 uur van start ging, maakte de organisatie bekend dat er dit jaar 7.750 euro is opgehaald met de tocht. Het geld werd overhandigd aan de KNRM Egmond.

Het thema van dit jaar is 'Middeneeuws Egmont', inderdaad met een 't' en niet met een 'd', want op de ouderwetse manier geschreven. De licht- geluidsacts van staan in het teken van de Middeleeuwen, en ook de personages zijn zodanig uitgedost. Onder de indruk van al dat moois? Vergeet niet je stempels te halen, want de jury is streng: zonder volledig gevulde stempelkaart heb je de Fjoertoer officieel niet gelopen. Best zonde als je net 26 kilometer in de benen hebt, toch?

Gezinnen

Net als vorig jaar is er ook een speciale wandeling voor families. Onder de noemer Family Fjoertoer kunnen gezinnen met kinderen een route van zes kilometer rond Egmond aan Zee lopen.