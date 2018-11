Brandweercommandant looft 'hartverwarmende' Wormerveerse saamhorigheid

WORMERVEER - De brand die gisteravond en vannacht een historische pand aan de Zaanweg in Wormerveer in de as legde, heeft aangetoond hoe saamhorig en solidair Wormerveerders zijn.

Dat meldt brandweercommandant Frank Kuntz op Twitter. "Zeer grote brand Wormerveer is uit. Lastig brand om te blussen, helaas veel schade en overlast en ongemak door de rook. Hartverwarmend om te zien hoe buurt elkaar opving. Dank aan alle hulpverleningspartners van binnen en buiten."

"Vanmiddag om 16.45 uur kwam er een collega binnen", vertelde Nanda Stelling vannacht. Zij runt pal naast het afgebrande pand een woonwinkel. "Hij zei: ik moet even de brandweer bellen, want er gaat iets niet goed bij de buren. Toen heeft één van ons de brandweer gebeld, en ik heb de eigenaar gebeld."

Op dat moment zagen ze wat 'rook uit een raam komen'. "Maar we hadden niet verwacht dat we hier nu nog zouden zitten." Met 'hier' doelt Stelling op het Aziatische restaurant, verderop in de straat, waar geëvacueerde buurtbewoners terecht konden. "Ik ben direct naar de officier gelopen", vertelt restauranteigenaar Vincent Mars. "Om te melden dat wij een deel van ons restaurant beschikbaar stellen om iedereen op te vangen."

Van die mogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt. Niet alleen door geëvacueerde omwonenden, onder wie de buren, maar ook door de gedupeerde huiseigenaren zelf. "Zij hebben hier gegeten. Je moet voor elkaar klaarstaan, en dat hebben we gedaan volgens mij."

Veel Wormerveerders hebben herinneringen aan de afgebrande woning van een kappersechtpaar uit het dorp. Zo is het pand in gebruik geweest als burgemeesterswoning, maar ook als dansschool. "Daar hebben we nog dansles gevolgd", vertelt een man die een groot deel van de avond naar de brand heeft staan kijken. "Dat hebben we daar geleerd, aan de overkant, en dat gaat nu in vlammen op."