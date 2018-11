Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Terugkijken: NH Events bij de sintintocht in Naarden Foto: ANP

NAARDEN - De Sint is ook in Naarden weer veilig aangekomen. Onder luid gezang van kinderen en hun ouders werd de goedheiligman groots onthaald. NH Events was er live bij!

Het voorprogramma in de vestingstad begint al rond de klok van 16.30 uur, maar een uurtje later kunnen de inwoners van Naarden Sinterklaas dan echt verwachten bij het Arsenaal. Daarna zal hij een route door de vesting lopen. Bekijk hieronder de livestream terug.