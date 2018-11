Deel dit artikel:













LIVE: NH Events bij de sintintocht in Naarden Foto: ANP

NAARDEN - De Sint heeft vele plekken in het land inmiddels een bezoekje gebracht, maar is nog niet in Naarden geweest. Toch kunnen de kinderen daar zich nu opmaken voor de aankomst van de goedheiligman, want aan het eind van de middag zet hij voet aan wal. NH Events is er live bij!

De sintintocht is van 17.20 uur tot en met 18.00 uur rechtstreeks te volgen op de Facebookpagina van NH Events. Het voorprogramma in de vestingstad begint al rond de klok van 16.30 uur, maar een uurtje later kunnen de inwoners van Naarden Sinterklaas dan echt verwachten bij het Arsenaal. Daarna zal hij een route door de vesting lopen. Bekijk hieronder de livestream.