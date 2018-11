Automobilist vliegt uit de bocht en ramt glazen pui bedrijfspand Warmenhuizen

WARMENHUIZEN - Een auto heeft vannacht de glazen pui van een bedrijfspand aan de Debbemeerweg in Warmenhuizen geramd.

Dat gebeurde rond 0.30 uur, nadat de automobilist de macht over het stuur was verloren en uit de bocht vloog. Getuige de schade aan de pui was de klap fors, toch zou de automobilist ongedeerd uit het wrak zijn gestapt, zo laat een getuige aan NH Nieuws weten.

Volgens Hans Burger, eigenaar van het in houten trappen gespecialiseerde bedrijf, heeft de automobilist na het ongeluk zelf de politie gebeld. Omdat door de botsing ook het inbraakalarm afging, werd ook hijzelf snel geïnformeerd over de ravage bij zijn bedrijfspand.

Kozijn ontzet

"Drie grote ruiten zijn kapot, en het kozijn is ontzet", somt de ondernemer de schade op. Hij verwacht dat het herstel flink in de papieren zal lopen, al gaat hij ervan uit dat het bij een verzekeringskwestie blijft. Een schade-expert komt vandaag bij het bedrijf langs om de schade aan de pui op te nemen. De auto is total loss en afgevoerd door een berger.

Burger heeft vannacht nog even met de automobilist gesproken. "Die jongen was flink geschrokken. Hij dacht dat het door de gladheid kwam", vertelt de ondernemer aan NH Nieuws. "Toen hij in het gras terechtkwam, probeerde hij nog tegen te sturen, maar toen botste hij eerst met de voorkant, en is daarna met z'n kont tegen de pui aangekomen."