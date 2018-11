Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Flinke drukte bij Black Friday-shopnight in Heerhugowaard Foto: HHW Centraal

HEERHUGOWAARD - Wie gisteravond met de auto naar winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard wilde, moest even wat extra tijd uittrekken voor het vinden van een parkeerplek. De Black Friday Shoppingnight had een behoorlijke hoeveelheid mensen naar het winkelcentrum gelokt met drukte én gezelligheid als gevolg.

Als aanvulling op de Black Friday-aanbiedingen waren bovendien de winkels tot 23.00 uur open en was naast de winkelpret van alles te beleven in het winkelcentrum: er waren een dj en meerdere entertainers actief, waardoor het geheel een heel eigen en gezellig sfeertje kreeg, zo legde mediapartner Heerhugowaard Centraal vast.



Dat bleek een schot in de roos, want de stemming was uitermate positief en het publiek wist de extra commerciële inzet zeer te waarderen.