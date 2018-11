Geëvacueerde omwonenden grote brand Wormerveer weer terug naar huis

WORMERVEER - De bewoners die gisteren vanwege de grote woningbrand aan de Zaanweg in Wormerveer werden geëvacueerd, mogen weer terug naar huis.

Dat meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in een liveblog. Het gaat om enkele tientallen bewoners van woningen in onder meer de Tuinstraat en Goudastraat, pal achter het uitgebrande pand. De opvanglocatie in buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein is inmiddels gesloten. Ongeveer tien mensen hebben daar de nacht doorgebracht.

De brand brak gisteravond rond 17.30 uur uit, en was rond 2.15 onder controle, zo twitterde de Veiligheidsregio eerder. De brandweer is de rest van de nacht bezig geweest met het nablussen van de smeulende resten:

Gisteravond en vannacht werd er tweemaal een NL-Alerts verstuurd, waarin iedereen in de buurt werd aangeraden uit de rook te blijven en omwonenden het advies kregen ramen en deuren te sluiten.

Twee bewoners van de Tuinstraat zijn na rookinhalatie voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook in buurtcentrum De Lorzie hebben enkele geëvacueerden zich na laten kijken door medisch personeel.

Wie ook vanochtend nog last heeft van rook in de woning, wordt verzocht ramen en deuren juist te openen om de woning te luchten.

Uitgebrand

De voormalige burgemeesterswoning - ingebouwd tussen twee andere panden - staat nog overeind, maar van binnen is het drie verdiepingen tellende huis grotendeels uitgebrand, zo wordt duidelijk bij daglicht. Op de begane grond zitten de ramen nog in de kozijnen, op de hogere verdiepingen heeft de hitte het glas doen breken.

Het blussen van de brand duurde uren omdat de brandweer vanwege de hitte en verschillende brandhaarden het pand niet kon betreden. Met onder meer een ladderwagen werd geprobeerd het vuur van buitenaf te blussen.