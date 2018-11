Deel dit artikel:













Hockeysters tegen Australië in finale na winst op China Foto: ANP/André Weening

CHANGZHOU - Er stond voor de Nederlandse hockeyploeg weinig meer op het spel in de laatste poulewedstrijd van de Champions Trophy tegen China. De ploeg van coach Alyson Annan was al geplaatst voor de finale, maar China moest winnen om Austalië te passeren en ook finalist te worden. Daar stak Oranje een stokje voor. De ploeg won met 2-1, zodat niet China maar Australië morgen de tegenstander is in de finale.

Oranje nam al in het eerste kwart een voorsprong. Laren-speelster Maxie Kerstholt nam een pass van Maartje Krekelaar aan en schoot uit de draai hard raak met haar backhand. Oranje was beter en China kwam er maar een paar keer gevaarlijk uit. Veen scoort weer

Meteen na de rust zette China aan, maar het Nederlands team herpakte zich na enige tijd en kreeg weer de overhand. In de slotfase ging China met een vliegende keeper spelen. Amsterdam-speelster Marijn Veen besliste een minuut voor tijd de wedstrijd met de 2-0, hoewel China daarna nog kon scoren uit een strafcorner. China had nog niet verloren, maar had drie keer gelijk gespeeld. Australië had eerder op de dag zijn laatste groepswedstrijd verloren van Japan, maar bleef door de nederlaag van China toch tweede. De Japanse hockeysters wonnen met 3-1. Zondag finale

De finale van Oranje tegen Australië wordt zondag om 11.30 uur Nederlandse tijd gespeeld.