Dagelijks 14.000 minder spitsrijders in en rond Amsterdam

AMSTERDAM - Wie naar de files kijkt, zou het misschien niet zeggen, maar het aantal automobilisten in de Metropoolregio dat dagelijks tijdens de spits de weg opgaat, is sinds 2015 met 14.000 afgenomen.

Sinds 2015 wordt met het programma 'Beter Benutten' met 26 maatregelen getracht de grootste knelpunten te verbeteren of op te lossen. Het gaat om maatregelen om het gebied van logistiek, openbaar vervoer, fiets, smart mobility en afspraken met met werkgevers, waardoor 'het verkeer op de belangrijkste knelpunten beter kan doorrijden', aldus gedeputeerde Elisabeth Post.



Enerzijds wordt met fietscampagnes en ov-maatregelen geprobeerd forensen uit de auto en op de fiets te krijgen. Dat was succesvol in de IJmond, Haarlem en Hilversum, schrijft de provincie. Ook rond Amsterdam zijn veel fietsverbindingen verbeterd, wat het aantrekkelijker maakt om de auto te laten staan.

Flexibele werktijden en e-bikes

Inmiddels zijn ook 650 regionale werkgevers aangesloten bij een project, waarmee wordt beoogd werknemers de spits te laten mijden. Dat kan door flexibelen werktijden in te voeren, te investeren in e-bikes voor het personeel of een zogeheten mobiliteitsbudget in te voeren.

Toch wordt niet alleen aan spitsmijders, maar ook aan spitsrijders gedacht. Slimme verkeerslichten moeten de doorstroming op bepaalde wegen verbeteren, en bezoekers van evenementen in het ArenA-gebied in Amsterdam krijgen dankzij de zogeheten Mobility Portal actuelere en gedetailleerde informatie van de verkeerssituatie.

