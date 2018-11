Burgemeester Halsema: "Amsterdam zal boerkaverbod niet handhaven"

AMSTERDAM - (AT5) Burgemeester Femke Halsema gaat ervoor zorgen dat een boerkaverbod in de stad niet gehandhaafd wordt.

Dat vertelde ze vanavond tijdens een bijeenkomst over jeugd en veiligheid in Slotervaart. Halsema ging daar in gesprek met bewoners uit de wijk.

"Laat ik één ding zeggen: de overheid is aan het praten over een boerkaverbod", vertelde ze. 'Amsterdam gaat daar geen gevolg aan geven.' Zo wil ze niet dat er vrouwen uit de tram worden gehaald omdat ze een niqaab dragen.

Tegelijkertijd zei Halsema dat ze er moeite mee heeft als vrouwen gedwongen een hoofddoek moeten dragen. 'Al is het niet hier, is het wel elders in de wereld. Ik verdedig het recht dat je een eigen keuze hebt. Er moet wel oog zijn voor de vrouwen die onvrij zijn.'

De uitspraak van Halsema leidt op Twitter tot reacties. 'Zo zo. Weer denkt men in Amsterdam wetten die voor iedereen in Nederland gelden, openlijk te moeten negeren', reageert Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Nanninga.

De Eerste Kamer ging deze zomer akkoord met een beperkt burkaverbod. Dat betekent dat gezichtsbedekkende kleding straks niet meer mag in het openbaar vervoer, het onderwijs en ziekenhuizen. Op straat is het niet verboden.