Brandweer 'zeker nog hele nacht' bezig met brand Wormerveer

WORMERVEER - De brand in het historische pand aan de Zaanweg in Wormerveer doet een flink beroep op het uithoudingsvermogen van de dienstdoende brandweerlieden. Ze zijn inmiddels al zo'n acht uur bezig met bluswerkzaamheden, en daar komen er nog zeker vier bij.

"De brand is nog niet onder controle", twittert de Veiligheidsregio. "De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn en er is sprake van rook- en stankoverlast.

Opnieuw wordt omwonenden gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Volgens de beheerder van Facebook Wormerveer, die de ontwikkelingen rond de brand op de voet volgt, wordt de brandweer bijgestaan door korpsen uit de regio. Geëvacueerde bewoners uit onder meer de Goudastraat worden opgevangen bij Gingers Eten & Drinken en in buurtcentrum De Lorzie. In het buurtcentrum zitten de hele nacht een arts en ambulancebroeders klaar, zo meldde de stichtingsvoorzitter eerder op de avond aan NH Nieuws.

Niet van binnenuit

De brand brak rond 17.30 uur uit. Waarom het zo lang duurt om het vuur onder controle te krijgen, is nog niet bekend, al lijkt het erop dat de brandweer vanwege de hitte de brand niet van binnenuit kan blussen.

Een man die in een van de naastgelegen panden woont, kreeg een waarschuwend telefoontje van z'n vrouw. "We moeten het huis uit!"