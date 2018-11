Irene Schouten wint ook in Utrecht

UTRECHT - Marathonschaatster Irene Schouten heeft ook de tweede wedstrijd in de vierdaagse om de Trachitol Trophy gewonnen. Eerder won de Andijkse al in Breda.

De rijdster van Royal A-ware was na zestig ronden de snelste. Ze won de sprint van een kopgroep van vijftien schaatssters, die uit de greep bleef van het peloton maar geen ronde pakte.

De derde etappe is zaterdag in Hoorn, de laatste is in Groningen. Op die dag schaatsen de deelnemers liefst honderd ronden.

Lees ook: Succes voor Schouten bij terugkeer marathonvierdaagse