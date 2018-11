Deel dit artikel:













Brandweer nog urenlang bezig met bestrijden vuur Wormerveer: "Minimaal tot vier uur" Foto: Inter Visual Studio Foto: Bas van de Horst

WORMERVEER - De brandweer is nog urenlang bezig met het bestrijden van de brand in het historische pand aan de Zaanweg in Wormerveer. De brand brak rond 17.00 uit en is nog steeds niet onder controle.

"We zijn tot minimaal 4.00 uur bezig. De bestrijding is lastig, omdat we niet overal bij kunnen", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio tegen NH Nieuws. Het vuur kan alleen nog van buitenaf worden bestreden, omdat de brandweer niet meer het gebouw in kan. De vlammen slaan uit het dak en het pand is omgeven door woningen. Het vuur is nog niet overgeslagen op andere woningen. In de brandende woning zijn geen mensen aanwezig en zijn ook geen slachtoffers gevallen. Lees ook: Buurman brand Wormerveer: "Mijn vrouw belde: 'we moeten het huis uit'!" Omwonenden en een deel van de Goudastraat zijn ontruimd. Ze worden opgevangen op verschillende locaties, zoals in buurthuis Lorzie op het Marktplein. Er zijn twee slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht in verband met het inhaleren van rook. De Rode Kruis is ook ingezet om hulp te verlenen. NH Nieuws sprak met een omwonende:

De NL-Alert die om 18.40 uur naar omwonenden werd gestuurd, is nog steeds van kracht. Bewoners wordt geadviseerd nog steeds hun ramen en deuren gesloten te houden. De gemeente en de hulpdiensten zijn bij elkaar gekomen om de bestrijding van de brand verder te coördineren. Rond 22.30 uur sloegen de vlammen nog steeds uit het dak:

Lees ook: Hevige brand in historisch pand Wormerveer

