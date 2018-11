Scorende Schouten niet bezig met statistieken

VOLENDAM - Het was zijn eerste doelpunt in dienst van FC Volendam. Rechtsback Robin Schouten brak vrijdagavond de ban in een moeizame wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (2-0). "Goed dat die bal erin ging, want daarna werd het wat makkelijker voor ons."

De oud-Ajadied liet Volendam halverwege de tweede helft juichen. "Ik dacht aannemen en schieten en gelukkig ging-ie erin." Eerder dit seizoen, tegen Jong AZ, kwam een doelpunt van Schouten nog op naam van Teije ten Den, omdat die nog het laatste tikje gaf. De verdediger maakt zich er niet druk om. "Tuurlijk kijk je naar je statistieken, maar ik ben er niet per wedstrijd mee bezig van plus één of zo."

Trainer Hans de Koning was over de tweede helft tevreden; de eerste 45 minuten vond de Langedijker minder. "Ik vond dat we te timide speelden. Na rust gooiden we er meer opportunisme in en denk ik dat we dik verdiend gewonnen hebben. Al kan het vier minuten voor tijd ook 1-1 worden, maar zo is het voetbal."

Periodetitel

Met tien punten uit vier duels is FC Volendam volop in de race voor de tweede periodetitel. "We staan gedeeld tweede, dat is prima. Met NEC, Twente en Roda staan er drie geweldige potten voor de deur. Dan kunnen we eens kijken hoe ver we zijn", besluit De Koning.