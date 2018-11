Analist Andries Jonker: "Amusementswaarde een 5"

VOLENDAM - Vrijdagavond was Andries Jonker sidekick van radioverslaggever Edward Dekker bij FC Volendam tegen Jong Utrecht (2-0). Na een zwakke eerste helft zag de voormalig trainer van Volendam een iets beter tweede bedrijf: "Een zesje na rust."

Bevrijdende 1-0

"De eerste helft speelde Volendam in een veel te laag tempo", vindt Jonker, die onder meer actief was FC Barcelona, Bayern München, Arsenal en VfL Wolfsburg. "Vanwege onnauwkeurige voorzetten lieten ze Utrecht in de wedstrijd komen. De amusementswaarde was een vier. Na rust heeft Volendam er een tandje bij gezet door sneller en agressiever druk te zetten. Het duurde nog een tijdje tot de goal viel, maar de 1-0 was wel een bevrijding. Ook al heeft Jong Utrecht nog een opgelegde kans gemist op de gelijkmaker."

Geen goede wedstrijd

"Al met al een verdiende overwinning van FC Volendam. Ze hebben het meest geprobeerd de aanval te zoeken om kansen te creëren. Maar het was gewoon geen goede wedstrijd van Volendam. Na rust geef ik een zes, dus dan komen we uit op een vijf voor de amusentswaarde."

Deul en Tol belangrijk

Over de rest van het seizoen is Jonker positief. "Ze zitten in een flow. Als je een dramatische start hebt en je gaat winnen, dan groeit het vertrouwen. Iedereen die mee moet gaan doen, past zich dan meteen aan. Ik denk dat het belangrijk is dat Boy Deul fit blijft. Dat is een speler die tijd en ruimte creëert voor je ploeg. En Marco Tol zorgt er achterin voor dat je vooruit kunt voetballen. Volendam moet in het linkerrijtje kunnen eindigen", aldus Jonker.