Gemeente Hoorn heeft geluksexpert: "Millennials steeds vaker psychisch ongezond"

HOORN - Het aantal jongeren in Hoorn dat psychisch ongezond is, stijgt de afgelopen jaren. Met de inzet van een eigen geluksexpert werd vandaag een speciaal geluksseminar gegeven in de bioscoop in Hoorn.

"Het is ontzettend belangrijk dat jij voor jezelf weet wat je gelukkig maakt", aldus geluksexpert Christa Zijp. In een volle bioscoopzaal in Hoorn gingen jongeren aan de slag om hun geluksgevoel te vergroten. "Ik was als kind al gefascineerd door geluk en met name het ongrijpbare er van", legt Christa uit.

Psychisch ongezond

Dat de gemeente een eigen geluksexpert in dienst heeft, is op zich opmerkelijk. Maar cijfers van het GGD laten een duidelijke noodzaak zien. In West-Friesland voelt zo'n 30% van de jongeren tussen 16 en 25 jaar zich psychisch ongezond. Hoorn spant daarin de kroon met maar liefst 40% van de jongeren.

Met name bij de millennial, geboren tussen 1980 en 2000, is de stijging behoorlijk. "Die doelgroep ervaart met name stress. Je gaat op zoek naar een baan, je wil van alles en ook onze vrije tijd plannen we helemaal vol", aldus Christa. Daarnaast speelt het toenemende sociale media gebruik volgens haar een belangrijke rol. Zo blijkt ook dat 50% van de Hoornse jongeren zich eenzaam voelt.

"Hoorn, de gelukkigste stad van Nederland"

Christa opereert samen met haar team onder de noemer "Happy Hoorn". Daarmee willen zij een goede psychische gezondheid onder inwoners te stimuleren door preventieve tools en oefeningen aan te reiken. Specifiek gaat het om de preventie van stress gerelateerde psychische problemen zoals depressie, burn out, overspannenheid en werkstress. "Ons doel is bereikt als Hoorn the happiest city of Holland is."

Met het gelukseminar is de eerste stap gezet in deze ambitie. Vanaf eind december kunnen inwoners uit Hoorn zich inschrijven voor het gemeentelijk 'Geluxperiment' met als doel de mentale weerbaarheid van de deelnemers te verhogen. Het experiment gaat in januari 2019 van start.