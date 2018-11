Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jong Ajax lijdt tweede nederlaag in een week Foto: Pro Shots/Toon Dompeling

AMSTERDAM - Jong Ajax is er niet in geslaagd punten te pakken tegen MVV Maastricht. De Amsterdammers deden het niet slecht, maar konden de kansen niet afmaken. Koen Kostons was de matchwinner voor de Maastrichtenaren: 0-1.

Met MVV trof Jong Ajax een directe concurrent. Daar was niet veel van te merken in de eerste helft. De ploeg van Michael Reiziger nam gelijk het initiatief in handen, maar kon niet direct gevaarlijk worden. Noa Lang was nog de meest gevaarlijke speler: Dani de Wit bereidde goed voor en de inzet ging maar net over. MVV scoort

Langzaam schoven de Amsterdammers meer richting het doel van MVV, maar net toen de supporters zich afvroegen wanneer de 1-0 zou vallen, vloog de bal erin aan de andere kant. Koen Kostons mocht aanleggen voor een vrije trap vlak buiten het strafschopgebied en deed dat subliem: via de binnenkant van de paal scoorde hij. Vlak voor rust kon De Wit de stand gelijktrekken. De strakke bal van Navajo Bakboord na een goed opgezette aanval had maar één tikje nodig, maar de middenvelder kwam net tekort. Tandeloze Amsterdammers

De Amsterdammers zochten ook na de thee naar de gelijkmaker, maar kregen daar niet veel kansen voor. Victor Jensen werd na zestig minuten weggestuurd met de bal, maar zijn voorzet werd onderschept door doelman Luuk Koopmans. Danilo Pereira was de volgende die het probeerde, maar ook hij vond Koopmans op zijn weg. Zelfs de ingebrachte Kaj Sierhuis kon de wedstrijd niet omkeren. Alle inzet van de Ajacieden ten spijt viel de treffer niet, waarmee de ploeg voor de tweede keer deze weer verloor. Jong Ajax staat nu op de deritende plaats met 19 punten. Opstelling Jong Ajax: Kotarski; Bakboord, Schuurs, Botman, Bakker; Bijleveld (Sierhuis/72), Jensen (Matusiwa/62), De Wit (Kühn/62); Lang, Pereira, Johnsen Opstelling MVV: Koopmans; Vermijl (Houben/60), Mares, Lavalée, Gunst; Ippel, Kostons, Deom (Martina/65); Golpek, Van der Hurk, Schroijen