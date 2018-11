Deel dit artikel:













Schouten en Berenstein bezorgen FC Volendam overwinning in matig duel Foto: Pro Shots/Wouter Dill

VOLENDAM - In een matig duel heeft FC Volendam gewonnen van Jong FC Utrecht. In de tweede helft viel de beslissing: met zijn eerste doelpunt voor de Volendammers leidde Robin Schouten de overwinning in. Anthony Berenstein maakte de klus af: 2-0.

Hans de Koning, de trainer van FC Volendam, had zijn ploeg voor de wedstrijd gewaarschuwd voor onderschatting van de tegenstander. Het laaggeklasseerde Jong FC Utrecht won dinsdag namelijk spectaculair van Jong Ajax (4-3). De grote man was Nick Venema, die een hattrick maakte. Doodeman gevaarlijk

De eerste kansen waren voor de thuisploeg. Uit een niet verwerkte corner kon Nick Doodeman aanleggen. Hij plaatste de bal in de kruising, doelman Thijmen Nijhuis moest handelend optreden en de bal overtikken. Dezelfde Doodeman kon opnieuw uithalen nadat een voorzet van de linkerkant halverwege de eerste helft alles en iedereen miste. Op de rand van de zestien meter was het schot hard, maar Nijhuis stond weer in de weg. Weinig verheffend

In een verder weinig verheffende eerste helft hadden de bezoekers uit Utrecht vlak voor rust de grootste mogelijkheid. Het schot van Odysseus Velanus was loeihard, maar Mitchel Michaelis redde knap. Boy Deul leek Het Andere Oranje vlak na rust op voorsprong te zetten. De fans stonden al op de banken, maar het feest ging niet door. De vlag van de grensrechter wees omhoog: Deul stond buitenspel. Het bleek wel het begin van beter spel van de thuisploeg. Het resulteerde in het eerste doelpunt van de avond. De Volendammers speelden de bal aardig rond en rechtsback Robin Schouten kon verrassend uithalen van twintig meter. De bal plofte laag in de rechterhoek. Onzekerheid

FC Volendam had moeite om de wedstrijd over de streep te trekken. De ploeg miste een paar kansen en de Utrechtenaren deden bijna wat terug. Mitchell van Rooijen miste een kans die hij niet had mogen missen. Hij schoot een voorzet van de rechterkant recht in de handen van Michaelis. Anthony Berenstein maakte aan alle onzekerheid een einde. De aanval werd opgezet vanaf de rechterkant werd door een aantal verdedigers gemist. Berenstein zag zijn kans schoon en schoot de tweede binnen. Met de overwinnig doet de ploeg van Hans de Koning goede zaken in de middenmoot en staat nu op de twaalfde plaats. Opstelling FC Volendam: Michaelis, Schouten, Tol, Bäly, Betti, Visser, Deul, Vlak, Doodeman, Peters (Ten Den/62), Berenstein Opstelling Jong FC Utrecht: Nijhuis, Mokono (Arweiler/74), Hoogenhout, Culhaci, Brinkman, Van Rooijen, Pattynama (Lehaire/77), Venema (Mallahi/46), Velanas, Sow, Mamengi