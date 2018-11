Natuurspeeltuin moet Schellinkhout leefbaar houden: "Het is hier nu veel leuker"

SCHELLINKHOUT - Natuurspeeltuin 'Skik' moet Schellinkhout leefbaar houden. Het dorp vergrijst, en ondertussen is er voor de kinderen weinig te doen. En dus besloot een groep inwoners en kinderen zelf het heft eigen handen te nemen. Nu twee jaar later is de speeltuin een feit.

"Ik heb de kabelbaan verzonnen", vertelt een meisje. "En ik heb die touwbrug proberen te tekenen", vertelt weer een andere jongen. "Dat is best vet, dat jouw idee erin komt."



Jonge gezinnen naar Schellinkhout trekken

Twee jaar geleden ontstond het idee voor een natuurspeeltuin bij enkele ouders. Met een financiële bijdrage van de gemeente Drechterland, hulp van een hoveniersbedrijf en vooraal veel zelf bouwen is de attractie inmiddels een feit.

Dat is niet alleen leuk voor de kinderen, maar moet ook het dorp leefbaar houden. "We hebben te maken met vergrijzing. En er zijn een hoop zaken verdwenen. We hebben nog een school en een peuterspeelzaal. We verwachten hiermee ook jonge gezinnen naar het dorp te trekken", aldus Anne-Mieke Meijer, één van de initiatiefnemers.



En ook al is de speeltuin nog niet helemaal af, het is nu al een succes. Veel kinderen zijn er regelmatig te vinden. "Het is nu veel leuker in Schellinkhout", vertelt een meisje. De Schellinkhouters willen graag nog een glijtoren. Maar daar hangt een flink prijskaartje van 12.500 euro aan vast. En daarvoor zijn ze nu een crowdfundingactie gestart.

Jouw Noord-Holland

