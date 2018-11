Van den Brom over het spel van VVV: "Het is niet mooi"

ALKMAAR - Binnen een paar weken neemt AZ het voor de tweede keer op tegen VVV. De vorige keer won AZ in eigen huis nog met 2-0 voor de beker, nu gaan de Alkmaarders op bezoek bij de Venlonaren voor de competitie. "Ze zijn op dit moment een concurrent van ons."

Mutsen, sjaals en handschoenen. Het werd afgelopen week allemaal weer uit de kast getrokken. "Voor ons als trainers zijn dit de mindere periodes. De jongens hebben er niet zoveel last van." Vertelt John van den Brom na een koude middagtraining. Koud is het zondag ook als AZ afreist naar Venlo. De ploeg van Maurice Steijn staat vijfde en dat is een plek hoger dan de Alkmaarders.

"Niet mooi om te zien"

"Ik zie hun spelopvatting niet als negatief. Het is een keuze. Ze staan wel op de vijfde plaats en zijn al een aantal jaren de verrassing. Je ziet steeds meer ploegen die ervoor kiezen om met veel mensen achter de bal te staan. Het is niet mooi om te zien." Aldus de Alkmaarse oefenmeester over het spel van de Limburgse club.

Fitheid selectie

Het is deze week een komen en gaan van spelers in de selectie van John van den Brom. De oefenmeester zag Jeremy Helmer en Ondrej Mihalik afgelopen week speelminuten maken in de oefenduels tegen FC Groningen en HFC. Daartegenover keerde Bjorn Johnsen geblesseerd terug van het Noorse nationale team en raakte Ron Vlaar licht geblesseerd in het oefenduel tegen HFC van afgelopen dinsdag. Verder miste Guus Til afgelopen week een paar trainingen door griep.

Lees ook: AZ zondag zonder spits Johnsen tegen VVV Venlo

Stengs keert terug

Calvin Stengs zit zondag wel weer bij de selectie. De rechtsbuiten stond een paar weken geleden nog in de basis tegen De Graafschap, maar deed in de laatste wedstrijd tegen ADO Den Haag niet mee vanwege het kunstgras. Zondag speelt AZ ook op kunstgras, maar nu is Stengs fit genoeg om op dit grastype te spelen. "Hij speelde tegen HFC 45 minuten mee op kunstgras. Hij was niet bang en hij heeft er goed op gereageerd. En dan weet hij ook in z'n hoofd dat hij op kunstgras kan spelen."

VVV - AZ begint zondag om 16.45 uur en is negentig minuten live te volgen via deze site, de facebookpagina NH Sport en de app.