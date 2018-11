Zeer grote brand in woning Wormerveer: 'Omwonenden geëvacueerd'

WORMERVEER - Er woedt momenteel een grote brand in een woning aan de Zaanweg in Wormerveer. Volgens een omstander zijn omwonenden geëvacueerd.

De Veiligheidsregio spreekt van een zeer grote brand en waarschuwt op Twitter om uit de rook te blijven. Of er nog mensen in de woning zijn, is onduidelijk.

Een getuige zegt dat er veel hulpdiensten zijn en dat er sprake is van een hectische situatie. De politie houdt mensen op afstand.

De naastgelegen panden zouden zijn ontruimd. Een van de panden is een woonwinkel en het andere pand is volgens een getuige een woning.

