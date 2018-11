Honderden vrijwilligers drijvende kracht achter ijsbaan Nederhorst

NEDERHORST DEN BERG - De elfde editie van Nederhorst on Ice wordt vanavond geopend. Al weken is de organisatie bezig met de voorbereiding en daarbij spelen honderden vrijwilligers een grote rol.

Ballonnen worden opgehangen, sponsornamen langs de baan geplakt en de hal gestofzuigd. Overal zijn mensen nog bezig om de laatste puntjes op de 'i' te zetten voor de feestelijke opening van Nederhorst on Ice. Driehonderd vrijwilligers zijn bij het evenement betrokken. Al weken is de organisatie bezig met de voorbereiding.

"De organisatie lijkt wel een bedrijf, omdat we de taken onder de driehonderd vrijwilligers verdelen is het mogelijk", zegt Bart Ijkhout, voorzitter van de IJsclub Nederhorst den Berg. "We zijn er trots op. Het evenement wordt steeds mooier en met steeds meer nieuwe activiteiten."

Energiezuinig ijsmachine

Trots zijn ze ook op hun zelf ontwikkelde ijsmachine. Die heeft een aantal technische vrijwilligers zo gebouwd dat de energie wordt hergebruikt. "De warmte die van de koelmachine afkomt, wordt weer gebruikt om onze koek-en-zopie-tent te verwarmen", legt de technische man Gerrit Bergman uit.



De schaatsbond KNSB had er zelfs een aantal jaar geleden een innovatieprijs voor over. Volgens Bergman is de machine in de tussentijd nog beter geworden.



Leuk, maar zwaar

Vorig jaar dreigde de tent door een klagende buurtbewoner vroegtijdig dicht te moeten. Dit jaar is er volgens Ijkhout geen vuiltje aan de lucht. "Door goede afspraken met de omwonenden en de gemeente kunnen we doorgaan."



Lees ook: Nederhorst on Ice hoeft niet meer te vrezen voor voortbestaan

Dat betekent dat er geschaatst kan worden tot 6 januari. Langer kan volgens de voorzitter echt niet. "Dan is een hele grote groep mensen op en moe, want het is ook erg druk achter de schermen en zwaar." Maar hij wil niet klagen. "We hebben er ontzettend veel zin in."