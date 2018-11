Brief aan sponsoren sinterklaasintocht Zaandam-Zuid veroorzaakt onrust

ZAANDAM - Een brief aan alle sponsoren van de sinterklaasintocht in Zaandam-Zuid zorgt voor een hoop onrust vlak voor de grote dag morgen. In de brief worden alle organisaties die met de intocht verbonden zijn opgeroepen geen medewerking te verlenen aan deze "racistische" intocht.

Dat lijkt effect te hebben. Zo mogen de twee pieten, die al jaren staan als "Pieten van Kika", geen banners meer langs de route hangen en ook niet meer de naam Kika gebruiken.

Kika laat weten het vooral "vervelend te vinden een speelbal te zijn geworden in de discussie". Fred Voskuil levert de tenten op de Burcht waar de Sint en zijn gevolg kunnen uitrusten na de tocht door de stad.



Hij voelt zich aangesproken door de brief en moest even goed nadenken of hij nog door wilde gaan met zijn hulp aan de intocht. "We gaan kijken hoe het dit jaar gaat en wat de reacties zijn", laat hij vandaag weten.

Daarmee lijkt het doel van Omar Abdullah, de schrijver van de brief, al zijn eerste succes te hebben geboekt. "Ik wil dat mensen gaan nadenken waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn en dat het figuur van Zwarte Piet stopt."

Eerder kwam het sinterklaascomité in het nieuws omdat zij weigerde roetveegpieten te leveren aan de landelijke intocht. De eigen intocht gaat zaterdag gewoon door met alleen maar pieten.

Sponsoring

Nu maken zij zich zorgen om sponsoring voor volgend jaar. Toch is dat volgens Patrick van Oorschat geen reden om Zwarte Piet aan te passen. "We zijn lid van het Zwarte Pieten-gilde en dat is de lijn die we volgen."

Morgen komt Sinterklaas om 12.00 uur aan in Zaandam-Zuid.